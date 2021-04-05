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На юге Италии задержали одного из боссов «Коза ностры»

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На юге Италии задержали одного из боссов «Коза ностры»

Итальянские правоохранительные органы задержали в аэропорту города Палермо Джузеппе Кальварузо, который считается главарем мафиозной группировки, действующей в одном из районов административного центра острова Сицилия. Как сообщает в понедельник газета La Repubblica, на протяжении многих лет Кальварузо проживал в Бразилии, но вернулся на празднование католической Пасхи в Италию.

По данным издания, вместе с ним были задержаны еще не менее четырех человек, все они подозреваются в причастности к мафиозным группировкам, вымогательстве, нанесении телесных повреждений, похищении людей и других преступлениях.

В декабре 2018 года в рамках крупного расследования о новой верхушке мафии «Коза ностра» были задержаны около 50 человек. Предполагалось, что верхушка не собиралась в последние годы и существует проект по ее восстановлению. После арестов крестного отца Тото Риины в 1993 году и его преемника Бернардо Провенцано в 2006 году (оба умерли в тюрьме) «Коза ностра» превратилась во фрагментированную организацию с большим количеством кланов. Неизвестно, кто ее возглавляет сейчас. Согласно последним заявлениям представителей комитета по борьбе с мафией, самый разыскиваемый преступник Италии Маттео Мессина Денаро более не играет решающей роли в преступном мире на Сицилии, где давно не живет. Он почти 30 лет скрывается от правосудия, и никто не знает точно, как он выглядит.

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В октябре 2020 года суд города Кальтаниссетта признал его причастным к организации убийства судей Джованни Фальконе и Паоло Борселино в 1992 году и заочно приговорил к пожизненному заключению. Ранее он также был приговорен к пожизненному сроку за другие убийства и организацию терактов в Риме, Милане и Флоренции, к которым мафия прибегала для оказания давления и устрашения властей.

Италия, мафия
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