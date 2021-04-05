Вчера в нескольких областях Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса

В течение воскресенья, 4 апреля, в Украине сделали 1258 прививок против коронавируса. При этом в трех областях — в Киевской, Херсонской и Одесской — не сделали ни одной прививки. Соответствующие данные опубликованы на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше прививок за прошедшие сутки было сделано в городе Киев, Харьковской и Львовской областях.

Количество прививок в сутки:

г. Киев — 130 прививок;

Винницкая область — 20 прививок;

Волынская область — 20 прививок;

Днепропетровская область — 40 прививок;

Донецкая область — 10 прививок;

Житомирская область — 40 прививок;

Закарпатская — 20 прививок;

Запорожская область — 70 прививок;

Ивано-Франковская область — 88 прививок;

Киевская область — 0 прививок;

Кировоградская область — 20 прививок;

Луганская область — 10 прививок;

Львовская область — 110 прививок;

Николаевская область — 60 прививок;

Одесская область — 0 прививок;

Полтавская область — 60 прививок;

Ровенская область — 50 прививок;

Сумская область — 20 прививок;

Тернопольская область — 70 прививок;

Харьковская область — 250 прививок;

Херсонская область — 0 прививок;

Хмельницкая область — 40 прививок;

Черкасская область — 70 прививок;

Черновицкая область — 30 прививок;

Черниговская область — 30 прививок.

Вакцинация в Украине продолжается уже второй месяц, за это время в статистике МОЗ несколько раз фигурировали регионы, в которых в течение суток не сделали ни одной прививки вообще.

Министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский призвали ускорить темпы вакцинации. Срок годности вакцины истекает 23 июня, и Украина может не успеть использовать все дозы, учитывая нынешние темпы вакцинации.