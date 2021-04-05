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Вчера в нескольких областях Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса

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Вчера в нескольких областях Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса

В течение воскресенья, 4 апреля, в Украине сделали 1258 прививок против коронавируса. При этом в трех областях — в Киевской, Херсонской и Одесской — не сделали ни одной прививки. Соответствующие данные опубликованы на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше прививок за прошедшие сутки было сделано в городе Киев, Харьковской и Львовской областях.

Количество прививок в сутки:

г. Киев — 130 прививок;
Винницкая область — 20 прививок;
Волынская область — 20 прививок;
Днепропетровская область — 40 прививок;
Донецкая область — 10 прививок;
Житомирская область — 40 прививок;
Закарпатская — 20 прививок;
Запорожская область — 70 прививок;
Ивано-Франковская область — 88 прививок;
Киевская область — 0 прививок;
Кировоградская область — 20 прививок;
Луганская область — 10 прививок;
Львовская область — 110 прививок;
Николаевская область — 60 прививок;
Одесская область — 0 прививок;
Полтавская область — 60 прививок;
Ровенская область — 50 прививок;
Сумская область — 20 прививок;
Тернопольская область — 70 прививок;
Харьковская область — 250 прививок;
Херсонская область — 0 прививок;
Хмельницкая область — 40 прививок;
Черкасская область — 70 прививок;
Черновицкая область — 30 прививок;
Черниговская область — 30 прививок.

Вакцинация в Украине продолжается уже второй месяц, за это время в статистике МОЗ несколько раз фигурировали регионы, в которых в течение суток не сделали ни одной прививки вообще.

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Министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский призвали ускорить темпы вакцинации. Срок годности вакцины истекает 23 июня, и Украина может не успеть использовать все дозы, учитывая нынешние темпы вакцинации.

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