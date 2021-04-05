Степанов предрекает «напряженные» 10 дней, после 15 апреля ситуация с COVID стабилизируется

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов допускает, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. После 15 апреля уровень заболеваемости может стабилизироваться.
Об этом он рассказал в интервью изданию «Обозреватель».
Однако стабилизироваться уровень заболеваемости может лишь при условии соблюдения карантина.
«Даже если с 15 апреля эпидемия приостановится, и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в „красных“ регионах, — это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни», — заявил Степанов.
Однако в Минздраве сейчас исключают вероятность введения локдауна для всей страны.
«Мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации там», — отметил Степанов.
Он подчеркнул, что введение «красного» уровня происходит абсолютно прозрачно.
«Есть четкие критерии по уровню, динамике госпитализаций, тестированию и выявлению случаев. Если хотя бы два из них превышают норму в течение трех дней подряд, область переходит на красный уровень», — сказал министр.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19.
Всего в Украине за вчера выявили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
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