Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи

Во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Париже канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном в видеоформате, сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.
«Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры о том, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности. Цель Путина — расколоть „нормандский формат“. Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии», — цитирует слова источника издание.
Как сообщалось, президент Украины Зеленский с супругой Еленой 16 апреля осуществят рабочий визит во Францию. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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