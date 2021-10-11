Зеленский сообщил, что поговорил с Меркель и Макроном о новом нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели в режиме видеоконференции важный разговор по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке Нормандского саммита, сообщил украинский президент.
«Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4. Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активное участие в переговорах в Нормандской формате, выразив надежду на такую же активное участие и в будущем.
«Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате», — говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
Так, Зеленский проинформировал собеседников о ситуации на Донбассе и усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения мира.
Меркель и Макрон приветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта и заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
«Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита «Нормандской четверки», — сказано в сообщении.
Меркель и Макрона пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
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