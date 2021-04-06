Европейский регулятор завтра опубликует обновленную оценку вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опубликует в среду обновленную оценку вакцины AstraZeneca. Об этом сообщила во вторник еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

«Мы находимся в тесном контакте с EMA по проблеме фармацевтической оценки вакцины AstraZeneca. Результаты последуют в среду во второй половине дня», — написала еврокомиссар в Twitter.

Ранее во вторник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что проблема «будет обсуждаться на этой неделе на заседании комитета ЕМА по безопасности препаратов».

Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил в интервью итальянской газете Il Messaggero, что существует связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов, однако эксперты пока не знают, что именно вызывает такую реакцию.

После проведения расследования на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca ЕМА дала первичное заключение, что вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски. Сама AstraZeneca обновила информацию, указанную в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные осложнения.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся, однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Всемирная организация здравоохранения также призвала продолжать применение этой вакцины, отметив, что на тот момент не было выявлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.