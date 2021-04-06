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МВФ прогнозирует рост ВВП и незначительное уменьшение безработицы в Украине

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МВФ прогнозирует рост ВВП и незначительное уменьшение безработицы в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) после спада ВВП Украины в минувшем году на 4% прогнозирует его рост в этом году на 4% с последующим замедлением в следующем году до 3,4%.

Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO) Фонда, обнародованному во вторник, среднегодовая инфляция в Украине после снижения в 2020 году до 2,7% в 2021 году увеличится до 7,9%, а в 2022 году уменьшится до 6,8%.

Инфляция на конец этого года, в соответствии с документом, составит 7,2%, а на конец следующего — 6% по сравнению с 5% в прошлом.

Согласно новым оценкам, профицит текущего счета в 4,3% ВВП в 2020 году в 2021 году сменится дефицитом в 2,5% ВВП и его увеличением до 3,6% ВВП в 2022 году.

МВФ также прогнозирует уменьшение безработицы в Украине с 9% в минувшем году до 8,6% в этом и 8,4% — в следующем.

WEO, помимо того, содержит макроэкономические оценки для 2026 года. Согласно им Украина спустя пять лет будет расти на 4% в год при среднегодовой инфляции 5% и дефиците текущего счета 3,8% ВВП.

В целом в регионе развивающихся стран Европы, к которому Фонд отнес также Россию и Турцию, МВФ ожидает роста ВВП в этом году на 4,4% и в следующем на 3,9% после спада в прошлом году на 2%.

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Как сообщалось, в минувшем октябре МВФ оценивал спад украинской экономики в 2020 году в 7,2% при инфляции 5,2% и прогнозировал ее рост в этом году на 3% при инфляции 5,8%.

В WEO спад ВВП Украины в минувшем году указан на уровне 4,2%, тогда как Госстат Украины уже улучшил эту оценку до 4%.

Правительство Украины прогнозирует рост экономики в этом году на 4,6% при инфляции на конец года 7,3%.

Нацбанк ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 4,2% при инфляции 7%.

ВВП, МВФ, безработица
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