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16% населения планеты заранее скупили половину доз вакцины от коронавируса

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16% населения планеты заранее скупили половину доз вакцины от коронавируса

Половина доз вакцины от нового коронавируса была заранее скуплена развитыми странами мира, на которые приходится лишь 16% населения земного шара. Такие данные содержатся во вступительном слове к представленному во вторник в Вашингтоне докладу Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

Как отмечается в этом документе, который был обнародован в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, «доступ к вакцине является чудовищно несправедливым: государства с высоким уровнем доходов, на которые приходится 16% населения планеты, осуществили предзаказ 50% доз».

По свидетельству главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, являющейся автором вступительного слова к нынешнему отчету, «индустрия производства вакцин пытается сейчас выпускать в три раза больше продукции, чем в какой-то один нормальный год». «Неудивительно, что она сталкивается с крупными вызовами, включая узкие места при поставке исходного сырья», — констатирует эксперт. Главный экономист фонда призывает к международному сотрудничеству для решения таких проблем в целях наращивания объемов производства, а также обеспечения «универсального доступа» к вакцине от нового коронавируса.

Кроме того, Гопинат подчеркивает, что из-за мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, оказались в значительной степени потеряны достижения в области борьбы с нищетой. В 2020 году число людей, живущих за чертой бедности, увеличилось на 95 млн, пишет представитель МВФ. При этом, отмечает она, на 80 млн человек возросло количество недоедающих.

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Согласно изложенной в докладе информации, «совокупные потери дохода на душу населения в 2020-22 годах по сравнению с прогнозами, которые давались до пандемии, эквивалентны 20% ВВП 2019 года в странах с формирующимися рынками и развивающимися экономиками, за исключением Китая». В странах с развитой экономикой эти потери равны, в соответствии с подсчетами МВФ, 11%.

МВФ, вакцина
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