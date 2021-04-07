Треть людей, переболевших COVID-19, сталкиваются с неврологическими или психическими расстройствами

У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, в течение следующего полугода обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.
Соответствующее исследование опубликовали в медицинском журнале The Lancet.
Отмечается, что в исследовании участвовали 236379 пациентов, преимущественно жителей США, и оказалось, что у 34% из них после выздоровления от коронавирусной болезни в течение следующих шести месяцев диагностировали неврологические или психические расстройства.
«Наше исследование предоставляет доказательства значительной неврологической и психической заболеваемости в течение 6 месяцев после заражения COVID-19. Риски были самыми большими у пациентов, у которых было тяжелое течение COVID-19, но не ограничивались ими», — говорится в исследовании.
Ученые сообщили, что среди четырнадцати психических расстройств, которые они наблюдали у постковидных пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Реже, но в целом часто, особенно у пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни, наблюдались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства.
Также в исследовании доказали, что вышеупомянутые болезни мозга или психиатрические расстройства выявлялись чаще после перенесенного COVID-19, чем после гриппа или других респираторных заболеваний.
Ранее сообщалось, что в Великобритании почти треть пациентов, болевших COVID-19 вернулись к стационарному лечению в течение четырех месяцев после выписки, а каждый восьмой пациент умер.
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