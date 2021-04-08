В Польше рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Суточный прирост числа умерших после заражения коронавирусом нового типа составил в Польше 954 человека. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что 241 смерть связана непосредственно с COVID-19, еще 713 — с сопутствующими заболеваниями. Последний антирекорд по летальности был установлен в Польше 25 ноября, когда Минздрав Польши информировал о 674 смертях.

«Сегодняшнее высокое число летальных исходов — результат запоздалого поступления информации от медучреждений, спровоцированного праздничным периодом», — указали в Минздраве.