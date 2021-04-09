США заявили о максимальном скоплении войск РФ у границы Украины

Сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала она.

Псаки также отметила, что на этой неделе были убиты пять украинских солдат и назвала происходящее «очень тревожащими знаками».

Сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной появились в конце марта. Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что в переброске участвуют около 4 тыс. военнослужащих, они прибывают в том числе в Ростовскую область и Крым.

О перемещении военных в Ростовскую область также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT).

В Кремле в ответ заявляли, что армия может передвигаться на российской территории по тем маршрутам, по которым считает нужным.