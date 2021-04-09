США заявили о максимальном скоплении войск РФ у границы Украины

Сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
«США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала она.
Псаки также отметила, что на этой неделе были убиты пять украинских солдат и назвала происходящее «очень тревожащими знаками».
Сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной появились в конце марта. Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что в переброске участвуют около 4 тыс. военнослужащих, они прибывают в том числе в Ростовскую область и Крым.
О перемещении военных в Ростовскую область также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT).
В Кремле в ответ заявляли, что армия может передвигаться на российской территории по тем маршрутам, по которым считает нужным.
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