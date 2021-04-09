Умер супруг Елизаветы II принц Филип

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филип умер. Об этом сообщила королевская семья в Twitter.

С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского«, — говорится в сообщении.

«Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — отмечается в заявлении дворца.

Принцу было 99 лет.

Филипп, который носил титул герцога Эдинбургского, отошел от публичной деятельности еще в 2017 году и редко появлялся на публике.

Он женился на принцессе Елизавете в 1947 году. У них четверо детей, восемь внуков и девять правнуков.