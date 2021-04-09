Стерненко выпустили под домашний арест

Бывшему главе одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненку назначили круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщили в Telegram-канале Стерненко.
Как уточнил адвокат Стерненко Маси Найем, его подзащитного освободили из-под стражи в зале суда.
«Впереди рассмотрение апелляционной жалобы на приговор (16 апреля)», — написал адвокат.
Как сообщали СМИ, в начале заседания судья Альбина Кадегроб разрешила выпустить подсудимых из клетки, чтобы они свободно находились в помещении суда. Радикал обратился к судьям и заявил, что Сергей Щербич, которого он похищал, состоял в партии «Родина», потому якобы является сепаратистом.
Защитники Стерненко потребовали разрешения на онлайн-трансляцию, суд разрешил им снимать фото и видео в здании суда.
В суде также были депутаты из трех парламентских фракций. Они высказали готовность взять Стерненко на поруки.
Напомним, ранее Стерненко присудили более 7 лет и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году.
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