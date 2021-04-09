В Кремле заговорили об угрозе «возобновления гражданской войны» в Украине

Кремль видит угрозу возобновления гражданской войны в Украине, но считает, что пока о таком противостоянии говорить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков считает, что Вооруженные силы Украины взяли «линию на эскалацию» провокационных действий на линии разграничений.

«Все это создает потенциальную угрозу для возобновления гражданской войны на Украине», — сказал он.

Песков полагает, что эскалация напряженности на линии соприкосновения беспрецедентная, поэтому любая страна начнет принимать меры, когда соседствует с нестабильным регионом.

Сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, заявила ранее представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной появились еще в конце марта. Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что в переброске участвуют около 4 тыс. военнослужащих, они прибывают в том числе в Ростовскую область и Крым.