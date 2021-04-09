В Кремле заговорили об угрозе «возобновления гражданской войны» в Украине

Кремль видит угрозу возобновления гражданской войны в Украине, но считает, что пока о таком противостоянии говорить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Песков считает, что Вооруженные силы Украины взяли «линию на эскалацию» провокационных действий на линии разграничений.
«Все это создает потенциальную угрозу для возобновления гражданской войны на Украине», — сказал он.
Песков полагает, что эскалация напряженности на линии соприкосновения беспрецедентная, поэтому любая страна начнет принимать меры, когда соседствует с нестабильным регионом.
Сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, заявила ранее представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
Сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной появились еще в конце марта. Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что в переброске участвуют около 4 тыс. военнослужащих, они прибывают в том числе в Ростовскую область и Крым.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016