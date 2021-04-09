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Британцы собираются у Букингемского дворца, чтобы почтить память принца Филипа

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Британцы собираются у Букингемского дворца, чтобы почтить память принца Филипа

Более тысячи человек собрались в пятницу днем у Букингемского дворца, чтобы почтить память супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, передает ТАСС с площади перед официальной резиденцией британского монарха в центре Лондона.

Люди несут цветы, плакаты с надписями «спасибо за службу» и «покойся с миром», детские рисунки, флаги Великобритании. Некоторые из пришедших не могут сдержать слез. «Филип верой и правдой служил нашей стране на протяжении более чем 70 лет. Нам будем не хватать его», — сказал один из собравшихся у королевской резиденции.

Из-за распространения коронавируса массовые собрания людей в Великобритании запрещены. Однако полиция не разгоняет людей, но просит надевать маски, а также соблюдать социальную дистанцию и не толпиться. По традиции заявления Букингемского дворца о рождении или уходе из жизни членов королевской семьи размещаются на специальном пюпитре перед решеткой дворца, и прочитать их могут все желающие. Но на этот раз было принято решение убрать объявление, чтобы не провоцировать столпотворение.

Флаг Соединенного Королевства, который развивается над Букингемским дворцом, приспущен из-за объявленного в стране траура. Точно также приспущены национальные флаги на правительственных зданиях, в том числе на резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Телеканал Sky News показывает кадры снаружи Виндзорского замка, в котором вместе с королевой провел последние месяцы принц Филип. Люди также несут цветы к стенам замка.

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Герцог Эдинбургский Филип умер утром 9 апреля в возрасте 99 лет. До столетнего юбилея он не дожил два месяца и один день.

принц Филипп
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Пятница, 9 апреля 2021
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