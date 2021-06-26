В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе

Министерство казначейства Великобритании в субботу, когда в стране отмечается день Вооруженных сил, объявило о выпуске памятной монеты достоинством в пять фунтов стерлингов, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы Елизаветы II, который скончался в апреле этого года.
«В день Вооруженных сил, учитывая выдающуюся карьеру принца Филиппа, как морского офицера, я горд представить эту монету, которая является данью памяти принцу Эдинбургскому. Он десятилетиями служил народу и ее величеству королеве», — сказал на специальной церемонии министр казначейства Великобритании Риши Сунак.
На монете изображен портрет принца Эдинбургского, который он сам одобрил незадолго до смерти. Эту памятную монету можно будет приобрести на сайте королевского монетного двора Великобритании, в отделениях британской королевской почты и в специализированных магазинах в стране и в мире.
Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016