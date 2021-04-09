ЦИК назначила промежуточные выборы на двух округах в Херсонской и Черкасской областях

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 31 октября 2021 года промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
«Соответственно избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года — за 60 дней до дня выборов», — сообщает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что решение было принято в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.
Как сообщалось, Колыхаев был избран городским головой Херсона на местных выборах в 2020 году, а Скичко назначен главой Черкасской областной государственной администрации.
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