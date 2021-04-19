Похороны принца Филиппа смотрели примерно столько же людей, сколько и свадьбу принца Гарри

Церемонию похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в стране по телевидению посмотрели примерно столько же британцев, сколько и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что за похоронами принца Филиппа в прямом эфире наблюдали 13,6 миллиона жителей Соединенного Королевства: 11 миллионов британцев следили за событием по BBC, 2,1 миллиона зрителей — по телеканалу ITV, а 450 тысяч жителей Великобритании — по телеканалу Sky News.

Для сравнения приводятся данные, что в 1997 году похороны принцессы Дианы собрали у телевизоров 31 миллион человек, что остается рекордом для подобных мероприятий в Великобритании. В 2002 году, когда прощались с матерью Ее Величества Елизаветой Боуз-Лайон, за церемонией, которая, в отличие от двух вышеупомянутых мероприятий, состоялась во вторник, а не в субботу, наблюдали чуть более 10 миллионов телезрителей.

Фактически, как отмечает издание, похороны герцога Эдинбургского Филиппа посмотрели в прямом эфире примерно столько же британцев, сколько и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Напомним, супруга королевы Великобритании принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Из-за коронавирусных ограничений на похоронах присутствовали только 30 человек. Родные герцога Эдинбургского были в защитных масках и соблюдали социальную дистанцию. Королева Елизавета II сидела отдельно.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия.