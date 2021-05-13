В Великобритании выпустят почтовые марки с принцем Филиппом

В память о герцоге Эдинбургском, который скончался в апреле, в продаже с 24 июня появятся четыре черно-белые марки.

На первой марке изображен портрет герцога в молодости, на второй — принц Филипп с улыбкой приветствует сына Эндрю, герцога Йоркского. Третья марка выйдет с фотографией герцога на Королевской конной выставке в Виндзорском замке. Четвертая — с портретом от фэшн-фотографа Терри О’Нилла. Филателисты смогут приобрести марки за £6,65, передает газета Metro.

«Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь служению нашей стране, — сказал исполнительный директор Королевской почты Великобритании Саймон Томпсон, — более семи десятилетий он был в центре жизни целой нации. Его кончина стала одним из самых печальных эпизодов в истории Англии. В знак памяти принца Филиппа мы выпустили набор печатных марок».

Напомним, что супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. В 2017 году он перестал участвовать в публичных мероприятиях. В том же году он отказался от вождения автомобиля, после того, как попал в ДТП.

Вплоть до своей кончины Филипп всегда поддерживал жену, занимая соседнее место рядом с троном королевы. Во вторник, 11 мая, его трон убрали из зала для приемов. На последней встрече с публикой Елизавета II предстала перед журналистами в одиночестве — впервые за 74 года.