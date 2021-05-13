Войти
Украина и Франция заключили соглашений более чем на 1,3 млрд евро
дружба народов
Украина и Франция заключили соглашений более чем на 1,3 млрд евро
Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт
официально
Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

общество
RSS

В Великобритании выпустят почтовые марки с принцем Филиппом

197
В Великобритании выпустят почтовые марки с принцем Филиппом

В память о герцоге Эдинбургском, который скончался в апреле, в продаже с 24 июня появятся четыре черно-белые марки.

На первой марке изображен портрет герцога в молодости, на второй — принц Филипп с улыбкой приветствует сына Эндрю, герцога Йоркского. Третья марка выйдет с фотографией герцога на Королевской конной выставке в Виндзорском замке. Четвертая — с портретом от фэшн-фотографа Терри О’Нилла. Филателисты смогут приобрести марки за £6,65, передает газета Metro.

«Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь служению нашей стране, — сказал исполнительный директор Королевской почты Великобритании Саймон Томпсон, — более семи десятилетий он был в центре жизни целой нации. Его кончина стала одним из самых печальных эпизодов в истории Англии. В знак памяти принца Филиппа мы выпустили набор печатных марок».

Напомним, что супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. В 2017 году он перестал участвовать в публичных мероприятиях. В том же году он отказался от вождения автомобиля, после того, как попал в ДТП.

Читайте также: В столичной мэрии продолжаются обыски, о подозрении сообщено 11 лицам

Вплоть до своей кончины Филипп всегда поддерживал жену, занимая соседнее место рядом с троном королевы. Во вторник, 11 мая, его трон убрали из зала для приемов. На последней встрече с публикой Елизавета II предстала перед журналистами в одиночестве — впервые за 74 года.

принц Филипп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 мая 2021
Среда, 12 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK. И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем - сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей.
Питер Диамандис
Питер Диамандис
футуролог, основатель Singularity University

Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов - генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен - не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чуть помедленнее, кони беспредела, чуть помедленнее…

Обыски дома у Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики. Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг. И больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей постмайданной братве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016