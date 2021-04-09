Стали известны детали похорон принца Филиппа

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филиппа не будут носить государственный характер и пройдут без представителей общественности в связи с пандемией коронавируса, сообщает Би-би-си.
Тело принца Филиппа до захоронения будет находиться в Виндзорском замке согласно воле Его Королевского высочества, похороны пройдут в часовне Святого Георгия. Все официальные флаги будут приспущены в знак траура с 9 апреля до 08:00 следующего дня после похорон.
Представителей общественности попросили воздержаться от присутствия на похоронах супруга Елизаветы II.
Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летия. Ожидается, что королевская семья пробудет в трауре 30 дней. Первые восемь дней, до похорон, Елизавета II не будет исполнять свои королевские обязанности. После похорон ее супруга траур продлится, однако королева вернется к своим обязанностям.
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