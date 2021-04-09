В Италии рекордное количество смертей от COVID-19 с начала года

Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки достигло 718, что является наибольшим показателем с начала года.

Такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки Минздрава страны.

Всего в Италии с начала пандемии умерли 113 579 человек. Максимальное число летальных исходов — более 900 — было зафиксировано в конце марта прошлого года в разгар первой волны заражений.