Британские телезрители уже устали от вала новостей о смерти принца Филипа

Британские телезрители начали жаловаться на то, что сетка вещания новостной корпорации BBC была перекроена таким образом, что там не осталось ничего, кроме сюжетов о супруге королевы Великобритании Елизаветы II герцоге Эдинбургском Филипе, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Соответствующая форма для подачи онлайн-жалоб появилась на сайте корпорации.

«Мы получаем жалобы на слишком детальное телевизионное освещение смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского», — говорится в соответствующем разделе на странице телерадиовещательной корпорации.

Как замечает в этой связи агентство PA, BBC накануне полностью пересмотрела сетку вещания, отменив все запланированные программы и пустив сразу по трем телеканалам одинаковые передачи, посвященные супругу королевы. Умершему принцу-консорту был полностью посвящен эфир и радиостанции BBC.

Бывший ведущий новостей BBC, известный журналист Саймон Маккой выразил удивление подобным решением. «Первый и второй каналы BBC показывают то же самое. И, вероятно, новостной канал тоже. Почему? Я знаю, что это событие огромной важности. Но, безусловно, люди заслуживают права в выборе программы», — написал он в Twitter.

Общественное телевидение BBC финансируется за счет лицензионного сбора с домохозяйств, который называется телевизионная лицензия. Сбор в размере в районе £157 является обязательным для всех, у кого дома есть телевизор или компьютер, планшет и иные устройства, на которых люди могут смотреть телепередачи. Стоит отметить, что остальные британские телеканалы в пятницу также изменили свои сетки вещания, а большинство эфира было посвящено смерти принца Филипа.

9 апреля Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. До столетнего юбилея он не дожил два месяца и один день. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четыре ребенка — принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.