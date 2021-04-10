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В Минобороны считают, что Россия просто пытается вынудить Украину к уступкам в переговорах

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В Минобороны считают, что Россия просто пытается вынудить Украину к уступкам в переговорах

Настоящими целями наращивания Россией военного присутствия у границ Украины могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе и демонстрация готовности к применению вооруженной силы.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Андрея Тарана, сообщает пресс-служба министерства.

«Весна 2021-го года напоминает: если агрессор декларирует пакт о ненападении, всегда надо искать тайную часть протоколов. В Москве никогда не прятали далеко методичку, как подавать «пакт Молотова-Риббентропа». Более того: сегодня, в цифровую эпоху, кремлевские стратеги активируют старый сценарий о «радиостанции в Гляйвице». Российские пропагандисты разгоняют страшилки, ориентированные на жителей наших временно оккупированных территорий, о якобы агрессивных намерениях сил обороны Украины и подготовке к какому-то наступлению», - отметил Таран.

По его словам, «милитаризация» информационного пространства, заявления о возобновлении боевых действий и видео эшелонов военной техники Российской Федерации в направлении районов у государственной границы Украины «должны посеять панику среди населения Украины, запугать мировое сообщество».

В то же время, по мнению Тарана, «настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия у границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе - ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины. Его Россия рассматривает окончательным средством достижения своих стратегических целей, если другие средства окажутся неэффективными». Стратегической же целью Российской Федерации в отношении Украины остается ее возвращение под свой контроль и срыв евроатлантического пути развития Украины, отметил министр.

Он считает, что поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или «новообращенных» граждан России через массовую раздачу паспортов РФ. «Вместе с тем необходимо отметить, что активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле», - добавил Таран.

«Украина - миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации. Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь «братской любви» Российской Федерации не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины. Разожженные Россией костры боевых действий можно погасить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», - подчеркивается в заявлении министра обороны.

Он отметил, что совместные усилия военных и дипломатов в Украине и на международной арене уже не первый год сдерживают Российскую Федерацию от полномасштабных боевых действий, однако, по мнению министра, события последних двух недель четко демонстрируют, что эти усилия необходимо увеличивать. Прежде всего это касается ужесточения санкционного режима против Российской Федерации, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий руководства Кремля, которые могут иметь разрушительные последствия как для европейской системы безопасности, так и для мира в целом, подчеркнул Таран.

«РФ должна понимать, что любая активизация агрессии и эскалация ситуации с безопасностью будут иметь четкий и мощный ответ международного сообщества», - заявил министр обороны.

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Напомним, в последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск у государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, возросло количество случаев нарушения перемирия на востоке Украины со стороны вооруженных формирований сепаратистов, есть потери среди бойцов ВСУ.

США, другие западные страны, а также ЕС и НАТО выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне эскалации со стороны РФ на востоке.

Донбасс, отношения с Россией, Андрей Таран
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