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Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов за прошлый год

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Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов за прошлый год

Бывший президент Украины Петр Порошенко задекларировал 772,9 млн гривен доходов за 2019 год. Декларация политика опубликована в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно документу, Порошенко получил 606 млн гривен дивидендов от фонда «Прайм Эссетс Кэпитал», на который записаны его активы. Еще 33 млн гривен он получил от продажи акций Международного инвестиционного банка и 16 млн гривен составили проценты по депозитам. Почти 6,2 млн гривен Порошенко получил в качестве судебной компенсации от телерадиокомпании BBC за распространение ею недостоверной информации. Кроме того, экс-президент задекларировал 108 млн гривен дохода от возврата стоимости облигаций внутреннего госзайма. Его инвестиционный доход от этой сделки составил 4,6 млн гривен. Также Порошенко задекларировал наличные средства: $47,9 млн и 400,7 млн гривен. Зарплата Порошенко в 2019 году составила 297,7 тыс. гривен.

На банковских счетах семья политика хранит эквивалентно 109,8 млн гривен (в разной валюте).

Согласно закону, в декларации указываются только годовые доходы человека и его семьи, но не отражается стоимость принадлежащих ему активов.

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Напомним, что в конце мая журнал «Forbes Украина», который после четырехлетнего перерыва вновь начал выходить в стране, опубликовал рейтинг богатейших украинцев. Первые три места в нем заняли предприниматели Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Экс-президент, чьим главным активом остается кондитерская корпорация «Рошен», с момента публикации в 2016 году последнего рейтинга миллиардеров приумножил свое состояние на $540 млн и поднялся с шестой строки на третью с состоянием в $1,4 млрд.

Петр Порошенко, декларация
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