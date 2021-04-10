Канцлер Австрии заявил о желании купить «Спутник V»

Москва и Вена завершили переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Австрию. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, пишет Kronen Zeitung.

По его словам, сторонам удалось договориться о приобретении партии вакцины.

«Партия „Спутника V“ в 1 млн доз ускорила бы прививочную кампанию в Австрии. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас возможна», — отметил Курц.

Издание отмечает, что более двух третей австрийцев поддерживают закупку российской вакцины. Проблема только в ее официальной регистрации — или на уровне ЕС или в самой Австрии.