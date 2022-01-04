Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет

Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60.
Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, он подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).
«Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй», — сказал он.
Ляшко уточнил, что получить бустерную дозу смогут люди старше 60 лет через шесть месяцев с даты второй прививки от COVID-19. Оптимальным сроком является период 6-9 месяцев.
Преимущество будет отдаваться м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется проводить вакциной Comirnaty/Pfizer.
В отсутствие м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.
После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016