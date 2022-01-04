Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет

Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, он подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

«Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй», — сказал он.

Ляшко уточнил, что получить бустерную дозу смогут люди старше 60 лет через шесть месяцев с даты второй прививки от COVID-19. Оптимальным сроком является период 6-9 месяцев.

Преимущество будет отдаваться м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется проводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

В отсутствие м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.