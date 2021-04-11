СМИ обнародовали разговоры подозреваемого по делу MH17 в день трагедии

Журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) прослушали аудиокассеты с записями около тысячи телефонных разговоров, которые, как утверждается, вел подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boieng бывший глава «разведки ДНР» Сергей Дубинский до, во время и после авиакатастрофы. По данным NOS, записи были сделаны спецслужбами Украины, их подлинность подтвердила Совместная следственная группа (JIT), расследующая крушение.
Дубинский в течение нескольких часов после крушения не был в курсе авиакатастрофы, сообщили в NOS.
В разговоре 17 июля, в день катастрофы, Дубинский много говорит о ракете «Бук», которая в конечном итоге сбивает MH17. Примерно через полчаса после крушения пассажирского самолета Дубинский, как следует из записей, узнает от сослуживцев, что они якобы сбили украинский истребитель. Затем ему требуется почти два часа, чтобы выяснить, что в это время был сбит пассажирский Boieng. Когда Дубинский потребовал разъяснений, его сослуживцы ответили, что Boieng был сбит украинским военным самолетом, после чего сепаратисты якобы сбили из «Бука» истребитель, передает NOS.
Тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, сообщает NOS со ссылкой на прокуратуру.
Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, в том числе 196 голландцев, все погибли.
Для расследования крушения была создана международная следственная группа — JIT. Она установила, что причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук». По данным JIT, «Бук», из которого был сбит Boeing, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.
В 2019 году JIT назвала четверых подозреваемых по делу — трех россиян и украинца: ими стали бывший заместитель командира «военной разведки ДНР» Олег Пулатов, глава «разведки ДНР» Сергей Дубинский, бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и боевик Леонид Харченко. Их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории России.
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