Украина договаривается о поставке 5 млн доз китайской вакцины из ОАЭ

Украина договаривается с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставке 5 млн доз вакцины от COVID. Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm.
Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сообщается, что с рабочей поездкой в ОАЭ находится делегация с участием вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Также сообщается, что приоритетным для Украины является вопрос поставок вакцины от COVID. В частности, эмиратская компания вместе с китайским производителем «Синофарм» наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax COVID-19.
«На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год», — говорится в сообщении.
Отметим, что ОАЭ могут стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом от COVID. На начало марта первую дозу вакцины там получили более 60% населения.
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