В Киеве задержали врачей, зарабатывающих на умерших от COVID-19

Столичные правоохранители задержали на взятке заведующего патологоанатомическим отделением и врача-патологоанатома одной из столичных больниц, которые требовали деньги от родственников умерших от коронавирусной болезни пациентов за выдачу их тел, а также за предоставление услуг, которые должны предоставляться бесплатно, сообщает пресс-служба Национальной полиции во вторник.
«Заведующий и врач за „вознаграждение“ обещали подготовить и выдать тело умершей. Кроме того, требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранения тел в холодильных камерах, подготовку к захоронению и другие услуги, которые, согласно распоряжению МОЗ, должны предоставляться бесплатно», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что заведующего патологоанатомическим отделением и врача -патологоанатома задержали во время получения ими очередной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
«Досудебное расследование продолжается — его осуществляют следователи столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Правоохранители устанавливают других лиц, возможно причастных к организации коррупционной схемы, а также другие эпизоды их противоправной деятельности», — резюмируют правоохранители.
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