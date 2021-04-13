Samsung выпустила смартфон с квантовым шифрованием

Компания Samsung показала смартфон Galaxy Quantum2, оснащенный технологией квантовой криптографии для защиты данных. Первым рынком для смартфона станет Южная Корея, где смартфон поступит в продажу 23 апреля. Стоимость устройства пока не названа. Предзаказ стартует сегодня, 13 апреля, сообщил южнокорейский сотовый оператор SK Telecom, который будет продавать устройства.

Смартфон, защищенный от пыли и влаги по стандарту IP67, получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus со встроенным графическим ускорителем Adreno 640, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, объем которой можно расширить за счет SD-карт.

В 6,7-дюймовый дисплей Quad HD+ (2560×1440 точек) с частотой обновления 120 Гц встроены сканер отпечатка пальцев и 10-Мп фронтальная камера, а основной блок камер включает в себя модули на 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Аккумулятор на 4500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт.

Главной особенностью Galaxy Quantum2, разработанного совместно с южнокорейским оператором связи SK Telecom, стал созданный ID Quantique миниатюрный чип (2,5×2,5 мм) квантового генератора случайных чисел (QRNG), который используется для создания непредсказуемых и не имеющих шаблонов истинных случайных чисел. Технология обеспечивает шифрование и защиту данных, хранящихся на смартфоне. Квантовое шифрование поддерживают все приложения, основанные на штатном для Android программном интерфейсе KeyStore API.