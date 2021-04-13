Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе

Компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе производителя.

В нем отмечается, что соответствующее решение принято после рекомендации американских регуляторов приостановить использование препарата в США в связи с возможными побочными явлениями, которые может вызывать вакцина. Речь идет о шести зарегистрированных в стране случаях возникновения тромбов после прививки, которые в данный момент изучаются.

«Мы также изучаем эти случаи с европейскими властями в сфере медицины. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе», — говорится в заявлении. В нем отмечается, что пока известно лишь о шести случаях возможного возникновения эффекта, при том что всего распределено свыше 6,8 млн доз.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств изучает возможные тромбоэмболические осложнения у некоторых пациентов, привившихся вакциной от коронавируса, разработанной подразделением J&J — компанией Janssen. На данный момент было зарегистрировано четыре случая таких осложнений, один из которых имел место во время клинических испытаний и три во время вакцинации в США. Один из них привел к летальному исходу.