В Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева приняла решение о продлении введенных в столице карантинных мер на две недели — до конца текущего месяца, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет иного выбора», — сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

По его словам, иначе медсистема столицы не справится с таким количеством больных.

«Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше», — подчеркнул Кличко.

Напомним, в минувшую пятницу мэр города призвал правительство ввести общенациональный локдаун и остановить межобластное сообщение.

Отметим, что с 5 апреля в столице уже действует усиленный карантин. В городе не работают кафе, рестораны, ТРЦ, запрещены массовые мероприятия. Общественный транспорт работает только по спецпропускам, а школы перешли на дистанционное обучение.