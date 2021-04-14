В Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева приняла решение о продлении введенных в столице карантинных мер на две недели — до конца текущего месяца, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет иного выбора», — сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.
По его словам, иначе медсистема столицы не справится с таким количеством больных.
«Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше», — подчеркнул Кличко.
Напомним, в минувшую пятницу мэр города призвал правительство ввести общенациональный локдаун и остановить межобластное сообщение.
Отметим, что с 5 апреля в столице уже действует усиленный карантин. В городе не работают кафе, рестораны, ТРЦ, запрещены массовые мероприятия. Общественный транспорт работает только по спецпропускам, а школы перешли на дистанционное обучение.
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