Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца, однако пика заболеваемости город еще не достиг, сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.
«Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум в течение месяца», — сказал Кличко в эфире телеканала «Украина 24».
Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад и город подойдет к критериям «оранжевой» зоны, то согласно этому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.
«На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!», — подчеркнул градоначальник.
Кличко отметил, что на сегодняшний день город справляется с очередным пиком заболеваемости.
«Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлено более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, коек с кислородом заполнены почти 80%», — сообщил Кличко.
По его словам, кислород в городе пока есть, но столичная власть заключила предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.
Вместе с тем, мэр отметил, что могут быть проблемы в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке. «Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное — чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы», — подчеркнул мэр.
Также Кличко отметил, что в столичных больницах почти заполнены реанимационные отделения, но пока места еще есть.
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