В Киеве могут закрыть детсады и школы

В Киеве могут усилить карантин. Мэр города Виталий Кличко заявил, что могут закрыть школы и детсады, если не улучшится COVID-статистика.

Об этом он заявил на брифинге.

Вместе с тем, в городе могут остановить работу общественного транспорта.

«Если ситуация не улучшится, то городские власти будут вынуждены ввести более жесткие карантинные ограничения. Речь идет, в первую очередь, о работе детсадов и школ», — заявил мэр города.

«Ситуация с заболеваемостью в Киеве, как и в целом в Украине, остается сложной. Количество больных коронавирусом и госпитализированных не уменьшается. 1100 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Умерли 35 человек — 14 женщин и 19 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3 405 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 162 291 », - сказал Кличко.

В больницы столицы за сутки госпитализированы 156 человек.

Выздоровели за сутки 26 ранее заболевших. Всего коронавирус преодолели 105 605 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 201, в Дарницком — 187 и в Днепровском районе — 169 случаев.

«Как видим, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И тех, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4464 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. 2 946 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 526 человек. Под аппаратами ИВЛ — 57 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня — почти 80%», — сообщил Кличко

Кличко отметил, что власть следит за ситуацией в учебных и воспитательных заведениях. И в общем за динамикой заболевания и госпитализациями в городе.

Вместе с тем, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом.

Отметим, Киев находится в «красной» зоне карантина. В городе разрешена дистанционная учеба школьников, кроме учеников 1-4 классов, а также работа детских садов.