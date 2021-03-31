Войти
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
резонанс
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
инициатива
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

В Киеве могут закрыть детсады и школы

384
В Киеве могут закрыть детсады и школы

В Киеве могут усилить карантин. Мэр города Виталий Кличко заявил, что могут закрыть школы и детсады, если не улучшится COVID-статистика.

Об этом он заявил на брифинге.

Вместе с тем, в городе могут остановить работу общественного транспорта.

«Если ситуация не улучшится, то городские власти будут вынуждены ввести более жесткие карантинные ограничения. Речь идет, в первую очередь, о работе детсадов и школ», — заявил мэр города.

«Ситуация с заболеваемостью в Киеве, как и в целом в Украине, остается сложной. Количество больных коронавирусом и госпитализированных не уменьшается. 1100 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Умерли 35 человек — 14 женщин и 19 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3 405 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 162 291 », - сказал Кличко.

В больницы столицы за сутки госпитализированы 156 человек.

Выздоровели за сутки 26 ранее заболевших. Всего коронавирус преодолели 105 605 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 201, в Дарницком — 187 и в Днепровском районе — 169 случаев.

«Как видим, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И тех, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4464 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. 2 946 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 526 человек. Под аппаратами ИВЛ — 57 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня — почти 80%», — сообщил Кличко

Кличко отметил, что власть следит за ситуацией в учебных и воспитательных заведениях. И в общем за динамикой заболевания и госпитализациями в городе.

Читайте также: В США довольны действиями Украины по «Мотор Сичи» и «ПриватБанку»

Вместе с тем, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом.

Отметим, Киев находится в «красной» зоне карантина. В городе разрешена дистанционная учеба школьников, кроме учеников 1-4 классов, а также работа детских садов.

Киев, Виталий Кличко, карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 31 марта 2021
Вторник, 30 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016