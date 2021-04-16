В Кыргызстане заявили об успешном лечении COVID-19 народным средством

Врачи в Кыргызстане для лечения коронавируса используют настойку аконита, который в стране называют «иссык-кульским корнем». Об этом сообщил в пятницу киргизскому информагентству 24.kg министр здравоохранения и социального развития страны Алымкадыр Бейшеналиев.
Аконит является достаточно распространенным в Центральной Азии ядовитым растением. Извлекаемый из него алкалоид аконита считается одним из самых ядовитых веществ из этих соединений. Употребление настойки из него в холодном виде нередко приводит к летальному исходу.
«Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный, и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим. Я сам тоже пью. Если журналисты придут, могу выпить и показать, что никакого вреда нет», — заявил министр агентству.
По его словам, во время второй волны распространения коронавируса осенью прошлого года киргизские медики «тоже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом». При этом министр заверил, что польза настойки уже доказана.
В четверг глава киргизского государства Садыр Жапаров после посещения больниц в столице и Чуйской области, в которых лечат заразившихся коронавирусом, сообщил, что врачи нашли метод лечения, позволяющий излечиться за два-три дня, если приступить на начальной стадии заболевания.
С начала пандемии в старне выявлено более 91 тыс. инфицированных коронавирусом, 1,5 тыс. из которых умерли, почти 87 тыс. выздоровели. 19 марта в страну поступили первые 150 тыс. доз китайского препарата компании Sinopharm, вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта. На данный момент первую дозу получили 4 тыс. из 6,5 млн жителей государства.
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