В Польше «британский» штамм COVID-19 является причиной почти 100% случаев заболевания

В Польше «британский» штамм коронавируса составляет 95% всех случаев инфицирования.

Об этом сообщил на пресс-конференции представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич, передает Укринформ.

«Масштабы вируса в британской версии — это около 95%. Поэтому, фактически уже не имеем коронавируса в другой версии, кроме британской», — заявил Андрусевич.

По его словам, хотя количество инфицированных в последние дни уменьшается, но еще рано демонстрировать чрезмерный оптимизм. Он сообщил, что в Польше сохраняется сложная ситуация с койками для больных COVID-19 и койками с аппаратами ИВЛ.

В пятницу глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил надежду, что до конца второго квартала в Польше будет возможность сделать 23-24 млн прививок, на 3-4 млн больше, чем это до недавнего времени ожидалось. Он отметил, что во втором квартале в Польшу должны быть доставлены дополнительно около 4,5 млн доз вакцины Pfizer.

На сегодняшний день в Польше сделали почти 8,5 млн прививок, две дозы вакцины получили уже более 2,2 млн человек.

За прошедшие сутки в Польше зафиксированы 15763 новых случая инфицирования, 616 человек скончались.

С начала пандемии в Польше инфицировались более 2,6 млн человек, умерли более почти 62 тыс. человек.