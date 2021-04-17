В Johnson & Johnson не нашли связи вакцины с тромбозами

Исследователи из Johnson & Johnson считают, что на данный момент недостаточно доказательств, чтобы подтвердить взаимосвязь между прививкой Janssen (подразделение J&J) и случаями тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки.

«В настоящий момент недостаточно доказательств, чтобы установить взаимосвязь между этими случаями и вакциной Ad26.COV2.S», — говорится в письме, опубликованном в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

По их словам, такие тромбозы возникают крайне редко, и случаи данного заболевания после прививки Ad26.COV2.S в пределах фоновой заболеваемости. «Важно отметить, что неизвестны случаи тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки, связанные с низким уровнем тромбоцитов», — пишут исследователи.

Во вторник управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson «из соображений предосторожности».