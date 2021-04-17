Королевская семья обнародовала видео в память о принце Филиппе

Королевская семья Великобритании в день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа опубликовала видео в его память.

«Ролик в память о необыкновенной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря огромному опыту и принадлежности к поколению военного времени», — говорится в подписи к видео, опубликованном в соцсетях королевской семьи.

В ролике показываются фотографии супруга королевы Великобритании Елизаветы II в разные периоды его жизни: в детстве, в юности, в кругу семьи, а также при исполнении военных и официальных обязанностей.

Принц Филипп умер 9 апреля на 100-м году жизни. Он прожил дольше других мужчин британской королевской семьи, а его брак с королевой Елизаветой II стал самым длительным в истории английской монархии.

В связи с его смертью был объявлен восьмидневный траур. Королева Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей через четыре дня.

Его похороны пройдут сегодня, 17 апреля, в Виндзорском замке. На церемонию пустят всего 30 человек, в соответствиями с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции.

Похороны посетят в том числе принц Уильям и его супруга Кэтрин Миддлтон, а также принц Гарри, который недавно прилетел из США. Премьер-министр Борис Джонсон отказался от участия в церемонии в пользу близких принца Филиппа.