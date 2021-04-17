В Великобритании похоронили принца Филиппа

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Принц Филипп, супруг британской королевы Елизаветы II, похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

На церемонии из-за коронавирусных ограничений присутствовали около 30 человек, включая принцев Уильяма и Гарри, передает The Guardian.

Принц Гарри впервые появился на публике с членами королевской семьи после интервью Опре Уинфри, отмечает газета. Он прибыл в Британию из США для участия в похоронах. Его жена Меган Маркл не прилетела, она беременна и по совету врача осталась дома.

Перед началом церемонии погребения в память о принце Филиппе прошла минута молчания. В начале и в конце минуты молчания Вооруженные силы страны произвели по выстрелу с девяти площадок.

Королева Елизавета во время церемонии сидела одна из-за коронавирусных ограничений.

На похоронах в Виндзорском замке не присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отказался от места в пользу кого-либо из членов семьи, так как число присутствующих на церемонии было ограничено из-за пандемии COVID-19.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. Он прожил дольше, чем каждый из мужчин британской королевской семьи.

При жизни принц высказал пожелание, чтобы его похороны были «церемониальными королевскими похоронами», а не государственными.