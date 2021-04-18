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Украина будет сотрудничать с ЕС в процессе создания «ковид-паспортов»

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Украина будет сотрудничать с ЕС в процессе создания «ковид-паспортов»

Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом в процессе создания совместимых украинского и европейского Цифровых сертификатов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье.

«Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифровой сертификата об иммунитете к COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению заключила вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой», — написал Шмыгаль в Фейсбуке.

Он отметил, что Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, поправился, а также сдал тесты.

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«Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе», — подчеркнул премьер.

Послы стран Европейского союза 14 апреля согласовали мандат на переговоры с Европарламентом по вопросу введения цифровых сертификатов, которые позволят людям безопасно передвигаться во время пандемии коронавируса. 

Ковид-паспорта можно будет использовать во всех странах — членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии (Шенгенская зона). При этом такой сертификат не является проездным документом и не является предварительным условием для свободного передвижения по миру. Этот пункт внесен, чтобы избежать дискриминации в отношении тех, кто не делал прививку от коронавируса.

ЕС, Денис Шмыгаль, ковид-паспорт
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