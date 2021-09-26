Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по информации экспертов, если мы полностью интегрируемся и будем использовать инструменты цифрового рынка с ЕС, мы можем получить от 2,5 до 3,5 миллиардов долларов в товарах, и до полумиллиарда выгод в услугах.

Об этом он написал в Фейсбук.

«Мы активно движемся к „цифровому безвизу“ с Евросоюзом. Утвердили 4 законопроекты об электронной идентификации и электронные доверительные услуги, цель которых — присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС», — заявил премьер.

По его словам, на практике — это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или использование электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности.