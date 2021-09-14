Войти
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
Лукашенко выставил ультиматум Западу
соседи
Лукашенко выставил ультиматум Западу

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Украина ждет в ноябре 600 млн евро от ЕС

146
Украина ждет в ноябре 600 млн евро от ЕС

Украина ожидает EUR600 млн второго транша макрофинансовой помощи ЕС в ноябре после сигнала от МВФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Что касается микрофинанса, мы получили положительный сигнал (...) Сейчас Европейская комиссия ожидает сигнала от МВФ. Была продолжена дата предоставления этого транша. Мы ожидаем получения этих EUR600 млн также этой осенью, ориентировочно в ноябре», — сказал он в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.

Как сообщалось, первый транш Европейской комиссии от имени Европейского союза в размере EUR600 млн Украина получила в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Летом 2020 года между правительством Украины и ЕК был подписан меморандум о взаимопонимании с последующей его ратификацией в середине сентября, а также после возобновления участия Украины в продолжении сотрудничества в рамках программы МВФ в последние недели.

Читайте также: Биржевая цена газа в Европе превысила $800 за тысячу кубометров

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша будет зависеть от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

ЕС, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 сентября 2021
Понедельник, 13 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016