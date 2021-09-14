Украина ждет в ноябре 600 млн евро от ЕС

Украина ожидает EUR600 млн второго транша макрофинансовой помощи ЕС в ноябре после сигнала от МВФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Что касается микрофинанса, мы получили положительный сигнал (...) Сейчас Европейская комиссия ожидает сигнала от МВФ. Была продолжена дата предоставления этого транша. Мы ожидаем получения этих EUR600 млн также этой осенью, ориентировочно в ноябре», — сказал он в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.
Как сообщалось, первый транш Европейской комиссии от имени Европейского союза в размере EUR600 млн Украина получила в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
Летом 2020 года между правительством Украины и ЕК был подписан меморандум о взаимопонимании с последующей его ратификацией в середине сентября, а также после возобновления участия Украины в продолжении сотрудничества в рамках программы МВФ в последние недели.
Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша будет зависеть от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.
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