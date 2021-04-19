Кулеба предложил ЕС план по сдерживанию России – новые санкции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций», — отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что персональных санкций против России уже недостаточно.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против России за «вредоносную внешнюю деятельность», в том числе за вмешательство в американские выборы, а также за кибератаки на США.

В частности, Вашингтон запретил американским банкам работать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, предоставлять займы Центробанку России, Минфину или Фонду национального благосостояния РФ. Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.

Также у президента США Джо Байдена намекнули на введение новых санкций против «Северного потока-2».