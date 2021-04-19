В Украине стало умирать больше людей

Число умерших в Украине в феврале 2021 года составило 51,39 тыс., что на 9% больше, чем в феврале високосного 2020 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Таким образом, после улучшения динамики этого показателя в январе после пяти месяцев ухудшения она вновь стала негативной.
Как сообщалось, в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре — на 15,4%, в октябре — на 17,5%, в ноябре — 35%, в декабре — на 42,9%, а в январе этого года — на 7,7%.
По данным Госстата, число новорожденных в Украине в феврале-2021 сократилось на 6% по сравнению с високосным февралем-2020 — до 21,76 тыс., что лишь незначительно ниже январского показателя в 21,93 тыс.
В целом население Украины на 1 марта 2021 года составило 41 млн 527,21 тыс. чел., что на 330,9 тыс., или на 0,8% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.
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