Власти РФ потребовали от YouTube не рекламировать митинги оппозиции

Российский Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.
По данным ведомства, подобные push-уведомления приходят также пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.
Если Google не примет должные меры, это будет расценено как «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов» в стране, указано в сообщении Роскомнадзора.
YouTube — видеохостинговый сайт для хранения, доставки и показа видео, принадлежащий компании Google. На нем представлены фильмы, музыкальные клипы, новости и образовательные передачи и ведутся видеоблоги.
Напомним, 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве прошла очередная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. По данным полиции, в ней приняли участие около 20 тыс. человек, волонтерский проект «Белый счетчик» заявил о 49,9 тыс. участников.
За различные правонарушения после акции, по данным полиции, были задержаны 136 человек (в «ОВД-инфо» называли цифру 244).
Акции протеста против недопуска кандидатов к выборам в столичную думу начались в Москве с середины июля. Мероприятия 14 и 27 июля, а также шествие 3 августа не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями.
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