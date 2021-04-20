Трамп призвал договариваться с Россией и не толкать ее к Китаю

США нужно наладить отношения с Россией и Китаем, а не подталкивать их друг к другу, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы должны поладить с Россией, а не подталкивать Россию к Китаю», — сказал Трамп.

По его словам, он «хорошо ладил» и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Последний раз обострение отношений между Россией и США произошло после того, как Вашингтон ввел очередные антироссийские санкции за попытки вмешательства в последние президентские выборы в стране в ноябре 2020 года и кибератаки. Ограничения коснулись в том числе российского госдолга. Кроме того, Вашингтон объявил о решении выслать десять российских дипломатов.

Россия в ответ также объявила о намерении выслать десять американских дипломатов. Кроме того, под ограничения попали шесть высокопоставленных американских чиновников, которым запрещен въезд в страну. Российская сторона рекомендовала американскому послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций.