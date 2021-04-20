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Глава ВОЗ рассчитывает взять пандемию COVID-19 под контроль в течение месяцев

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Глава ВОЗ рассчитывает взять пандемию COVID-19 под контроль в течение месяцев

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что есть все основания полагать, что в ближайшее время пандемию коронавируса COVID-19 удастся взять под контроль. Его словам приводит пресс-служба организации.

«У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», — сказал он.

Вместе с тем глава ВОЗ выразил обеспокоенность темпами распространения COVID-19 среди людей в возрасте от 25 до 59 лет по всему миру. «Возможно, это происходит в результате высокопереносимых вариантов и увеличения социального смешения среди молодых людей», — предположил Гебрейесус.

По его словам, число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру увеличивается уже восьмую неделю подряд. Глава ВОЗ отметил, что на прошлой неделе был зафиксирован рекорд по этому показателю — более 5,2 млн.

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По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заболел 141 млн человек, скончались чуть более 3 млн. Американский Университет Джонса Хопкинса приводит похожие данные: 141,8 млн заболевших и 3 млн 027 тыс. 182 умерших.

ВОЗ, коронавирус
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