В Украину едет партия вакцин AstraZeneca из Южной Кореи

Новая партия вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca прибудет в Украину в четверг, 22 апреля.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, речь идет о поставке очередной партии вакцин (367 тыс. доз), которые поставляются через глобальный механизм COVAX.

Вакцины этой партии произведены в Южной Корее.

Как сообщалось, ранее Украина получила от COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

Тем временем в Минздраве сообщили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. Время и место вакцинации каждому сообщат лично по контактному номеру, который оставляли во время прививки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В Минздраве ссылаются на результаты исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте этого года. Согласно с ними, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше, росла до 81,3%.