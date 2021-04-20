В США хотят ввести новые ограничения на сигареты

Американские власти планирую ввести ограничение на содержание никотина в сигаретах, продаваемых в США, а также запретить выпуск сигарет с ментолом. Новость привела к падению котировок крупнейших табачных компаний

Администрация Джо Байдена может потребовать от табачных компаний снизить уровень никотина во всех сигаретах, продаваемых в США, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В случае введения ограничения, производители должны будут сократить содержание никотина до уровней, при котором они больше не вызывают привыкания, пишет издание.

Кроме того, американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Federal Drug Administration, FDA), рассматривает возможность полного запрета производства сигарет с добавлением ментола. FDA должно объявить свою позицию по поводу производства сигарет с ментолом 29 апреля. По данным издания, администрация Байдена может одобрить одно или сразу оба ограничения.

Акции крупнейших табачных компаний отреагировали на сообщение резким снижением.

Антитабачный закон, принятый в США в 2009 году, запретил добавлять в сигареты ароматизаторы, напоминающие конфеты, фрукты и специи из-за их потенциальной привлекательности для детей, но оставил нерешенным вопрос о ментоле, пишет WSJ. По данным издания, на сигареты с ментолом приходится около трети из 226 млрд сигарет, продаваемых ежегодно в стране.

Аналитик Citigroup Адам Спилман заявил Bloomberg, что новые правила окажут «серьезное влияние» на табачную промышленность, но на их внедрение, вероятно, уйдут годы.