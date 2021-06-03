ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 706 тысяч доз вакцины AstraZeneca

ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы COVAX доставил в Украину еще 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca от COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе коммуникационного центра вакцинации от COVID-19 при Центре общественного здоровья (ЦОЗ), данную партию будут использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio, в частности медиков и других работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте старше 65 лет.

Также из этой партии вторую дозу получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели.

«Все, кого прививали первой дозой вакцины AstraZeneca, гарантированно получат вторую дозу этой вакцины», — приводятся в пресс-релизе слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

В свою очередь глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что ЮНИСЕФ приветствует открытие крупных центров вакцинации от СOVID-19 в Киеве, Львове и Одессе.

В пресс-релизе также сообщается, что поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, ожидается, что к концу 2021 они позволят охватить прививками до 20% населения Украины — 8 млн человек.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590,85 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.